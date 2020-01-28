В Казани загорелся КАМАЗ. Его тушили снегом

В Казани на видео попал горящий КАМАЗ. Инцидент, по словам очевидцев, произошел в Авиастроительном районе.

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что из-под капота грузовика валит дым, а находящиеся рядом граждане закидывают в очаг возгорания снег, надеясь потушить.

Как сообщили в МЧС РТ, пожарные прибыли на место происшествия и потушили пламя. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра, пострадавших нет, пишет "Татар-инофрм" со ссылкой на пресс-службу ведомства.