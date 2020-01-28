В Следкоме РТ завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Владимира Малкова, 42-летнего Ивана Балобанова, 47-летнего Фарида Галиуллина и 48-летнего Ирека Ганеева. В зависимости от роли, их обвиняют в коммерческом подкупе, организации убийства и убийстве, совершенных в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, сопряженных с бандитизмом.

По версии следствия, Ганеев, являясь директором ООО «Ин Саф» обратился в КУП «Водоканал» за за подключением водоснабжения и канализации в новый магазин «Ритуальные услуги» на улице Адоратского. Предоставленные технические условия требовали крупной суммы денег, поэтому Ганеев поручил подчиненному организовать подключение наиболее экономным способом. Последний договорился с сотрудником «Водоканал» о прокладке сетей и содействии в оформлении документов за незаконное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей. В результате подключение было выполнено в нарушении технических условий и проекта, силами рабочих и техникой «Водоканала» - убытки организации составили 477 тыс. рублей.

В дальнейшем директор «Водоканала», 56-летний Григорий Арутюнов, отказался согласовать акт технического освидетельствования сетей, поскольку подключение было произведено в нарушении проекта. Тогда Ганеев предложил одному из руководителей преступного сообщества «Квартала» и банды «27 квартал» Галиуллину убить Арутюнова за 10 тыс. долларов США.

Злоумышленники разработали план убийства, совершить которое было поручено члену банды Малкову. Утром 5 февраля 2004 года Малков со своим приближенным Балобановым напали на Арутюнова в подъезде его дома по улице Чехова. Балобанов не менее трех раз выстрелил в него из пистолета «Наган». Злоумышленники скрылись, а Арутюнов скончался на месте, где его позже и обнаружили.

После убийства «Водоканал» согласовал необходимую документацию и заключил абонентский договор на водоснабжение и водоотведение с фирмой Ганеева. Вину мужчины, за исключением Ганеева признали полностью. Следует отметить, что в 2008 году Галиуллин, Малков и Балобанов были признаны виновными в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в участии в преступном сообществе, бандитизме и убийствах. Малкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Галиуллину - 25 лет и Балобанову – 23 лет лишения свободы.

Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщают в Следкоме РТ.