В Казани выставят картины и скульптуры Сергея Шойгу

В музее - заповеднике "Казанский кремль" пройдет выставка работ Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тендер на ее организацию размещен на Портале госзакупок.

"На выставке планируется представить изделия из дерева, живопись и графику (как картины, так и альбомные зарисовки и карандашные наброски) министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. Особое место занимает скульптура, выполненная из капа - любимого материала автора. Экспозиционное пространство выставки включает три экспозиционных зала Музея Пушечного двора общей площадью 157,5 кв.м" - указано в техническом задании.

Подрядчик должен будет отобрать экспонаты, разработать концепцию, подготовить выставочное оборудование и разработать макеты билетов, флаеров, афиш и другой графической продукции. Также в техзадании указаны требования к монтажу и демонтажу выставки - в них, а также в церемонии открытия должны принять участие не менее 2-х сотрудников Минобороны.

Выставка пройдет в августе - сентябре 2020 года. Всего на организацию выставок в текущем году музей-заповедник потратит почти 12 миллионов рублей.