«В машине было трое детей и малознакомый дядя»: история из детства, которая могла закончиться плохо

Детство — счастливая пора беззаботности. Мир кажется прекрасным и удивительным, и ничто не может развеять эти радужные представления. Не знаю, во что сейчас играют дети на улицах, а мы с подружками играли в «Зачарованных», в «Гарри Поттера», в «Московские прятки» и «Резинки», расплющивали крышки от напитков на железной дороге, бегали по крышам гаражей.

С этими гаражами связано несколько детских воспоминаний. Однажды, когда мы в очередной раз забрались на крыши гаражей, за нами увязались бродячие собаки. Было страшно. Собаки казались огромными и злобными. Они гнались за нами, пока мы не спрыгнули с крыш в первый попавшийся сугроб. Тогда я испачкала мазутом новенький лиловый пуховичок.

В Дербышках, за гаражами случился мой первый поцелуй. Мне было 13-14 лет. Многие друзья разъехались по курортам, а оставшимся совсем нечем было заняться. Тогда я и придумала поцеловаться первый раз. Спойлер: мне жутко не понравилось. Я долгое время переживала из-за этого. Вдруг я какая-то не такая? Почему не понравилось? «А потом надо же замуж выйти и все время этой гадостью заниматься», - думала маленькая я.

Мы с подружкой по очереди поцеловали двух своих друзей-мальчишек легонечко в губы. Было мокро, и такая близость с людьми, к которым не испытываешь никаких романтических чувств, вызвала у меня только неприятные ощущения.

А вот еще одна история, связанная с нашими гаражами. Гаражи — это не некая безлюдная локация, все-таки в определенные вечерние часы там появлялись владельцы-автолюбители.

Одним из них был пенсионер Марат (имя изменено). Он был среднего роста, лысенький и, вроде бы, добродушный. У него имелся гараж, а в гараже стояла оранжевая «Ока». Я совершенно не помню, кто из моих друзей познакомился с ним первым, и как это вообще произошло. Но это произошло, и дядя Марат стал еще одним нашим летним развлечением.

Нам было весело представляться чужими именами, рассказывать ему невероятные (читайте: выдуманные) факты из своей биографии. Мы с моей близкой подружкой, например, назвались сестрами. Сейчас я уже понимаю, что он нам не верил, а просто позволял детишкам баловаться.

И вот одним летним вечером он предложил нам покататься на своей «Оке». Мы согласились, сели в машину и поехали. В машине нас было четверо: трое детей и дядя, которого не знал ни один из наших родителей.

Я сидела на заднем сидении и смотрела не в окно, а в зеркало заднего вида. Там отражались глаза нашего водителя, дяди Марата. И почему-то они мне уже не казались добродушными. Меня охватил жуткий страх. «Зачем мы это сделали? Куда мы едем? Что делать?», - роилось у меня в голове. Никто из взрослых не знал, с кем мы общаемся в гаражах, никто не знал, что мы куда-то поехали с малознакомым человеком. В этой «окушке» минуты показались часами. Сначала остальные мои друзья-попутчики смеялись и оживленно болтали, радовались внезапной поездке, но спустя какое-то время и эти весельчаки поникли. Осознали, что произошло, и тоже испугались.

Я не могла думать, что делать дальше, как выйти из ситуации, в голове будто не осталось ни одной мысли. Все вытеснил этот глупый, непродуктивный страх. Кажется, я начала молиться. А потом мы остановились и вышли из машины.

Не помню, как оказалась дома, рассказала ли родителям... но больше к дяде Марату не ходила.

Для одной юной жительницы Казани гаражи, фигурирующие в изложенных историях, стали роковыми. В прошлом году 38-летний мужчина заманил маленькую девочку за гаражи, под предлогом показать ей щенков, и надругался над ней.

Родители!

Узнавайте, чем занимаются ваши дети на улице! Расскажите им, что нельзя знакомиться со взрослыми людьми без вашего ведома, нельзя разговаривать с незнакомцами и уж тем более садиться к ним в машину!