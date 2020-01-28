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Одно из самых опасных животных: в РТ женщина получила тяжелые травмы после столкновения с лосем
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10:38, сегодня
В Челнах автобус протаранил легковушку
10:33, сегодня
Банк «Открытие» обновил логотип
10:16, сегодня
На пожаре в Альметьевске спасли двух человек
10:01, сегодня
Челнинец вынес из магазина 4,5 л виски, а затем сдался в полицию с повинной
10:00, сегодня
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09:42, сегодня
Из Казани в Свияжск будет ходить дополнительная электричка
09:21, сегодня
ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза
20:59, 27.01.2020
В Татарстане возобновили работу две ледовые переправы
20:02, 27.01.2020
В Казани начали разработку концепции запуска метробусов
19:17, 27.01.2020
В Казани ледовый городок демонтируют раньше времени. В мэрии назвали причину
18:30, 27.01.2020
«Ощущается паника»: россиянка рассказала, что на самом деле происходит в охваченном вирусом Китае
18:17, 27.01.2020
В Татарстане ожидается сильное похолодание
18:08, 27.01.2020
На перегоне Канаш-Казань легковушка столкнулась с поездом
17:26, 27.01.2020
Жителя РТ, пытавшегося зарезать свою жену, признали психически больным
16:20, 27.01.2020
В Нижнекамске грабитель вместо настоящих денег забрал муляж
15:18, 27.01.2020
В Казани автобус столкнулся со снегоуборщиком и влетел в забор
15:01, 27.01.2020
Депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева попросила проверить ее на экстрасенсорные способности
14:28, 27.01.2020
В Лаишевском районе произошла серьезная авария. Очевидцы сообщают о погибших
14:03, 27.01.2020
Верховный суд РТ закрыл частный детсад в Казани из-за многочисленных нарушений
13:38, 27.01.2020
В РТ на одном из интернет-сайтов детей склоняли к суициду
13:05, 27.01.2020
В Казани угарным газом отравилась семья с двумя детьми
12:30, 27.01.2020
«Мне лучше знать, когда ты потеряла невинность»: история о том, как мы расстались с подругой
12:17, 27.01.2020
В Челнах мужчина пытался покончить с собой прямо на остановке
11:52, 27.01.2020
В Казани 12 человек нашли у себя симптомы коронавируса
11:24, 27.01.2020
В Казани семьи разводятся реже, чем в других городах - миллионниках Поволжья
11:00, 27.01.2020
«Казанский трамвай - разогреет твой чай»: россияне могут купить кружку с горящим трамваем из Казани
10:33, 27.01.2020
Автозаки в Татарстане снабдили спецсигналами
10:17, 27.01.2020
Экс-глава ФСКН Татарстана отправлен под домашний арест
09:15, 27.01.2020
В Челнах мужчина с ножом напал на охранника торгового центра
09:12, 27.01.2020
В казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка
09:08, 27.01.2020
В 2019 году в Казани сократилась рождаемость
08:49, 27.01.2020
В Челнах молодой водитель сбил 11-летнюю девочку на «зебре»
08:30, 27.01.2020
Неделя началась для казанцев с 9-балльных пробок
08:18, 27.01.2020
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
08:11, 27.01.2020
Ночью в Альметьевском колледже физкультуры тушили пожар
07:13, 27.01.2020
МЧС отреагировало на возмущения скандально известной матери из Челнов
19:28, 26.01.2020
Рустам Минниханов посетил строящиеся объекты Казани
17:36, 26.01.2020
Победительницей конкурса по чтению Корана стала девочка с Урала
16:54, 26.01.2020
«Здесь люди невежливые, недобрые, всегда матерятся»: студентка из Германии - о жизни в Казани
15:50, 26.01.2020
Казанец на детской площадке сорвал с незнакомца крест
14:29, 26.01.2020
В Казани машина слетела в овраг. Водитель заявил, что в это время спал на заднем сиденье
14:15, 26.01.2020
Из-за поджога коляски в Челнах госпитализировали маму с ребенком
12:55, 26.01.2020
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12:40, 26.01.2020
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11:18, 26.01.2020
Анализы подтвердили ОРВИ у казанцев, госпитализированных после путешествия в Китай
10:51, 26.01.2020
Казань вошла в число городов, куда любят ездить на поезде китайские туристы
10:10, 26.01.2020
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09:42, 26.01.2020
В РТ двоих детей после купания в ванной увезли в больницу
08:42, 26.01.2020
«Студентом года» в Татарстане стал парень из Ташкента
19:41, 25.01.2020
В Татарстане сняли обвинения с мамы 13-летней девочки, вышедшей замуж за бывшего имама
18:44, 25.01.2020
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18:05, 25.01.2020
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17:58, 25.01.2020
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17:25, 25.01.2020
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Банк «Открытие» обновил логотип

Cегодня, 10:33 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие» представил общественности обновленный логотип - простой, сбалансированный и подчеркивающий технологичность кредитной организации. Обновленный логотип уже используется в новой рекламной кампании банка, стартовавшей 6 января 2020 года, а также в других коммуникациях.

Обновленный логотип имеет преемственность с предыдущей версией – банк не строит бренд с нуля и сохранил визуальную узнаваемость «Открытия». Рестайлинг логотипа выполнен дизайнерами банка. За основу была взята гарнитура новых шрифтов банка, использующихся в рекламных коммуникациях. Благодаря сокращению количества шрифтов в рекламных макетах улучшится визуальная целостность и общая считываемость информации.

По результатам опросов новый логотип воспринимается более современным и надежным, вызывает доверие и желание воспользоваться услугами банка. Начертание шрифта обновленного логотипа соответствует глобальным трендам в экономике и социокультурной сфере - упрощению, выравниванию баланса, технологичности. Это полностью поддерживает ключевую идею «Открытия» как надежного банка нашего времени.

«Наш банк пережил фундаментальные изменения. За два года мы прошли огромный путь, который другие проходили за десятилетие. Летом 2019 года мы представили рынку наше новое позиционирование. В основу новой концепции легли два ключевых элемента – надежность и стремление становиться лучше день ото дня. Мы также выбрали амбассадора бренда – Василия «Басту» Вакуленко, который отвечает этим критериям. За полгода (с момента запуска нового позиционирования и первой имиджевой рекламной кампании) исследования показали значительный рост узнаваемости бренда – значит, аудитория принимает и понимает нашу стратегию. Теперь пришло время финального аккорда этих изменений – мы обновили логотип, который не менялся уже 5 лет. Это станет восклицательным знаком в нашей коммуникации с рынком. Новая рекламная кампания банка в январе стартовала уже с новым логотипом», - прокомментировал Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие».

Некоторое время два логотипа банка «Открытие» будут существовать одновременно, новый постепенно заменит старый. Действующие маркетинговые материалы или другие носители, где есть старый логотип, будут использоваться до тех пор, пока они не закончатся или не наступит износ. Вывески в отделениях будут меняться по мере износа и наступления плановой даты замены. Таким образом ребрендинг не потребует от банка никаких дополнительных затрат. До конца 2020 года логотип обновится в ключевых рекламных каналах. Логотипы дочерних компаний – УК «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», «Открытие Факторинг» — также будут выполнены в новой стилистике.

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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