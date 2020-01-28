Строительство второго хосписа обойдется Казани в 350 миллионов

В столице РТ началось строительство второго хосписа. На реализацию проекта планируют потратить около 350 миллионов рублей, точная сумма будет известна после завершения работы, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на основателя Фонда имени Анжелы Вавиловой. Средства были собраны с помощью общественных мероприятий и неравнодушных граждан.

По проекту, в хосписе будет два этажа и 60 койкомест. 30 из них отдадут под паллиативную помощь, вторую половину - под отделение сестринского ухода. Также рядом построят церковь и мечеть. Работы планируют завершить в 2021 году.