На перегоне Канаш-Казань легковушка столкнулась с поездом

На Горьковской железной дороге на территории Чувашии легковой автомобиль попал под поезд.

По предварительным данным, 27 января в 15.42 на железнодорожном переезде 683 км 8 пикет перегона Канаш-Казань автомобиль Лада «Гранта» под управлением мужчины 1960 г.р. выехал на переезд и совершил столкновение с грузовым поездом № 1329.

В результате столкновения водитель автомобиля скончался.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.