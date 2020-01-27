В Казани автобус столкнулся со снегоуборщиком и влетел в забор

Авария с участием снегоуборочной техники и пассажирского автобуса №22 произошла в Казани сегодня. Об этом сообщают в Ассоциации АТП Татарстана.

По данным председателя объединения Сергея Темлякова, на улице Ершова у снегоуборочной машины заклинило клин и она ударила автобус. Последний от удара влетел в забор, был снят с рейса и отправлен в гараж на ремонт. Нарушение зафиксировано со стороны снегоуборочной техники. Пострадавших в аварии нет.

Ранее мы писали о том, что в Лаишевском районе сегодня произошло серьезное ДТП с погибшим.