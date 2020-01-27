В Казани угарным газом отравилась семья с двумя детьми

В Авиастроительном районе Казани от отравления угарным газом пострадала семья с четырьмя детьми. Как сообщает "Inkazan", первыми концентрацию угарного газа почувствовали кошки, им стало плохо, они потеряли сознание. Затем потеряли сознание мать и двое детей. Отец начал проветривать помещения и звонить в скорую.

Пострадавших госпитализировали; по предварительным данным, угарный газ из водонагревательной колонки затянуло в помещение. Ранее этом доме жители также травились угарным газом, сообщает издание со слов очевидцев происшествия.

Напомним, что на прошлой неделе в Казани еще одна семья погибла при отравлении угарным газом в своей квартире.