Но может вам понравится:

Новости Казани и РТ
08:30, сегодняНеделя началась для казанцев с 9-балльных пробок
11:52, сегодняВ Казани 12 человек нашли у себя симптомы коронавируса
10:33, 24.01.2020Подборка фильмов Стивена Спилберга для казанцев
11:00, сегодня«Казанский трамвай - разогреет твой чай»: россияне могут купить кружку с горящим трамваем из Казани
10:33, сегодняАвтозаки в Татарстане снабдили спецсигналами
10:17, сегодняЭкс-глава ФСКН Татарстана отправлен под домашний арест
09:15, сегодняВ Челнах мужчина с ножом напал на охранника торгового центра
09:12, сегодняВ казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка
09:08, сегодняВ 2019 году в Казани сократилась рождаемость
08:49, сегодняВ Челнах молодой водитель сбил 11-летнюю девочку на «зебре»
08:18, сегодняВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
08:11, сегодняНочью в Альметьевском колледже физкультуры тушили пожар
19:28, 26.01.2020Рустам Минниханов посетил строящиеся объекты Казани
17:36, 26.01.2020Победительницей конкурса по чтению Корана стала девочка с Урала
16:54, 26.01.2020«Здесь люди невежливые, недобрые, всегда матерятся»: студентка из Германии - о жизни в Казани
15:50, 26.01.2020Казанец на детской площадке сорвал с незнакомца крест
14:29, 26.01.2020В Казани машина слетела в овраг. Водитель заявил, что в это время спал на заднем сиденье
14:15, 26.01.2020Из-за поджога коляски в Челнах госпитализировали маму с ребенком
12:55, 26.01.2020Синоптики обещают жителям Татарстана метель и туман
11:54, 26.01.2020«В вашем подъезде вспышка кори»: в Челнах выявлен заболевший ребенок
11:18, 26.01.2020Анализы подтвердили ОРВИ у казанцев, госпитализированных после путешествия в Китай
09:42, 26.01.2020В РТ двоих детей после купания в ванной увезли в больницу
08:42, 26.01.2020«Студентом года» в Татарстане стал парень из Ташкента
19:41, 25.01.2020В Татарстане сняли обвинения с мамы 13-летней девочки, вышедшей замуж за бывшего имама
18:44, 25.01.2020«Если бы я была мэром Казани»: студентка из Германии рассказала, что бы хотела обсудить с Метшиным
18:05, 25.01.2020Отец забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его насмерть
17:58, 25.01.2020Скандально известная мать из Челнов вызвала МЧС, чтобы поймать паука
17:45, 25.01.2020Пропавшего парня-инвалида из Татарстана держали в рабстве в Ставрополье
17:25, 25.01.2020Житель Казани продает рукописный Коран за 3,5 млн рублей
16:55, 25.01.2020Леонид Слуцкий станет гостем шоу «Вечерний Ургант»
15:15, 25.01.2020Очевидцы сняли на видео лисицу в центре Казани
15:02, 25.01.2020Тест: Крепкие ли у вас нервы?
14:53, 25.01.2020В Казани пассажир такси на ходу выпрыгнул из машины и попросил о помощи
12:50, 25.01.2020Трансгендерные супруги из Казани: «Нам нравится наша разница в возрасте»
11:55, 25.01.2020Российская блогерша умерла во время удушающего секса, ее тело сожгли
11:17, 25.01.2020Двухлетний путешественник из Казани вошел в Книгу рекордов России
11:06, 25.01.2020В Челнах в запертом гараже нашли труп мужчины
11:01, 25.01.2020Минниханов представил нового главу Минстроя Татарстана
10:08, 25.01.2020Ушел на учебу и не вернулся: в Челнах пропал 21-летний студент
09:20, 25.01.2020Пропавший в Татарстане мужчина найден мертвым
09:05, 25.01.2020В Казани госпитализировали семью, приехавшую из Китая
20:30, 24.01.2020В Татарстане снова обещают метель
19:36, 24.01.2020В Татарстане выберут благотворителя года
18:33, 24.01.2020В РТ солдат-контрактник и его знакомый угнали у жителя автомобиль
17:35, 24.01.2020В Нижнекамске девушка упала с высоты, спускаясь по веревке из простыней
17:21, 24.01.2020В РТ пьяный мужчина зарезал своего приятеля
17:08, 24.01.2020В РТ пьяный мужчина ударил жену молотком и пытался покончить с собой
17:03, 24.01.2020В Татарстане на трассе произошла авария с участием двух грузовиков
16:07, 24.01.2020У казанских школьников нашли вшей. Карантин вводить не будут
15:44, 24.01.2020В Казани пройдет образовательная программа «Бизнес в стиле ХАЙП»
15:15, 24.01.2020В Казани автомойка сливала грязную воду прямо на землю
15:02, 24.01.2020Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского Федерального Университета
14:29, 24.01.2020В РТ сотрудники МЧС спасли козу, застрявшую в заборе
14:26, 24.01.2020В Татарстане закрыли уголовное дело о крушении Boeing за истечением срока давности
13:10, 24.01.2020В Казани пожилой мужчина несколько месяцев насиловал девочку, а органы опеки бездействовали
11:58, 24.01.2020«В тюрьме я научился работать с людьми»: «каминг-аут» казанского бизнесмена-татуировщика
11:45, 24.01.2020В Челнах сотрудник банка стал жертвой телефонного мошенника
11:35, 24.01.2020В РТ мужчину осудят за то, что он пнул по колену полицейского
10:43, 24.01.2020«Достал свои бубенцы!» Жителей Челнов напугал мужчина-эксгибиционист
10:37, 24.01.2020Казанские студенты отдают за аренду квартиры половину зарплаты
09:55, 24.01.2020МЧС: пострадавших на пожаре в Казани женщин не смогли спасти
09:43, 24.01.2020На 65-м году жизни скончался глава села Афанасово под Нижнекамском
09:21, 24.01.2020В Челнах возле отделения банка умер мужчина
08:26, 24.01.2020В Челнах Toyota Camry сбила пенсионерку
13:31, 23.01.2020В Челнах женщина обнаружила в ванной мертвого мужа
18:16, 15.12.2019Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
15:50, 10.12.2019МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
11:40, 09.12.2019Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
14:08, 07.12.2019В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
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09:33, сегодняНа Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
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17:51, 24.01.2020В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
14:06, 24.01.2020В Пензе школьник умер после урока английского языка
15:17, 23.01.2020Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
16:52, 22.01.202043-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
21:47, 30.12.2019Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
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11:06, 17.12.2019Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019У двух известных марок чая обнаружены пестициды
13:25, 16.12.2019В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
08:22, 10.12.2019С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
21:58, 30.11.2019Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:28, 29.11.2019Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:43, 21.11.2019Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
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10:23, 18.11.2019В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
11:43, 02.11.2019Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
20:54, 30.10.2019«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
11:29, 30.10.201935% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
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