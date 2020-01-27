Автозаки в Татарстане снабдили спецсигналами

В Татарстане автомобили для конвоирования осужденных оборудовали специальными световыми и звуковыми сигналами, сообщают в пресс-службе УФСИН республики.

Указом Президента РФ в целях повышения безопасности перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу, автомобили ведомства были включены в перечень спецтранспорта, имеющего право на использование спецсигналов, наряду с автомобилями полиции, пожарных, скорой помощи, аварийно-спасательных служб и

другими.

Отметим, что в 2019 году в Управлении по конвоированию УФСИН России по РТ было отконвоировано почти 27 тысяч человек,у них изъято 705 колюще-режущих предметов, 2,84 литра спиртосодержащих жидкостей, свыше 2100 запрещенных предметов. Ни одного побега, а также грубого нарушения правил несения службы личным составом допущено не было, сообщают в ведомстве.

