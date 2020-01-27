В 2019 году в Казани сократилась рождаемость

В 2019 году В Казани родилось 19 684 ребенка, это на 6,3% меньше показателей рождаемости за 2018 год. Как и в предыдущие годы в столице республики мальчиков родилось больше чем девочек на 4%. Вторых и последующих детей в казанских семьях родилось на 12% больше, чем первенцев. Статистику сегодня сообщила администрация города.

Исторический максимум рождаемости в Казани был зарегистрирован в 2016 году, тогда в городе родилось более 24,5 тысяч детей. А исторический минимум был зафиксирован в 1999 и 2000 годах – тогда на свет появилось меньше 9 тысяч малышей.

«С начала 2000-х годов рождаемость стала расти и с 2010 года на протяжении семи лет Казань ставила демографические рекорды. Поскольку сейчас родителями в основном становятся представители малочисленного поколения девяностых годов, последние три года наблюдается незначительное снижение уровня рождаемости», - отмечают в городской администрации.

Добавим также, что тройка самых распространенных в последние шесть лет имен остается неизменной. Мальчиков в Казани чаще всего называют Амирами, Каримами и Тимурами, девочкам дают имена София, Ясмина и Амина. Названы и самые редкие в прошлом году имена - Бронислав, Тальмир, Дарий, Нурислам, Тимербулат, Славяна, Лакшми, Ильбар, Гульяз, Маруся.