Неделя началась для казанцев с 9-балльных пробок

9-балльные пробки сковали Казань сегодня утром, 27 января. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднено движение в обе стороны по улице Фатыха Амирхана, здесь зафиксировано сразу три ДТП. Заторы также на улицах Тэцевской, Копылова, Белинского и Дементьева. Затруднено движение на улицах Сибгата Хакима, Декабристов, Ершова, Космонавтов и Аграрной.

Из-за ДТП затор на улице Альберта Камалеева, пробка распространилась на улицу Аделя Кутуя. Всего в городе на данный момент зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Затруднено движение также на Мамадышском тракте и проспекте Победы.