В Казани машина слетела в овраг. Водитель заявил, что в это время спал на заднем сиденье

На Оренбургском тракте в Казани машина слетела в овраг. Как поясняет "Татарстан-24", водитель автомобиля KIA не справился с управлением.

В иномарке находился мужчина - водитель, который уверял, что в момент аварии спал на заднем сиденье, а за рулем был его товарищ, который уехал сразу после ДТП. Однако, как сообщает издание, гражданин был сильно пьян, а от водительской двери к пассажирской вели следы, по которым можно предположить, что мужчина пересел из-за руля после аварии. От медицинского освидетельствования водитель отказался.