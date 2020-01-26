Казань вошла в число городов, куда любят ездить на поезде китайские туристы

Аналитики Туту.ру рассказали о самых популярных среди китайских туристов направлениях путешествий на поезде.

По данным сервиса, чаще всего жители Китая ездят по Центральной России, самые востребованные направления - это из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Нижний Новгород, Тулу и Казань. Также граждане Китая путешествуют по маршрутам Чита — Забайкальск и Хабаровск — Уссурийск.

Самым популярным временем для поездок аналитики назвали Китайский новый год - конце января - начало февраля, а также конец декабря и начало января.

Добавим, что число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек, пишет ТАСС. В Татарстане ранее была госпитализирована семья, прилетевшая из Китая, в аэропортах республики усилены меры безопасности.