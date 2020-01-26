В Татарстане на видео попала детская драка. На нее пришла посмотреть вся школа

На видео попала детская драка в одной из школ Сармановского района. О том, где происходят события, на кадрах рассказывают участники происшествия.

На записи видно, что дерутся девочка с мальчиком, предположительно, 5 и 3 класс. Девочка наносит оппоненту удары руками, валит его на землю и продолжает пинать. После драки у мальчика оказалось в крови лицо.

При этом, как можно заметить, драка собрала большое число зрителей - школьников, которые с восторгом наблюдали за происходящим и предпочли не разнимать конфликтующих детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в казанских школах у детей обнаружили вшей.