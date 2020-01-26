«Студентом года» в Татарстане стал парень из Ташкента

Накануне, 25 января, в Казани завершился конкурс "Студент года - 2019". Победителей и лауреатов назвали в КРК "Пирамида".

Как сообщают в пресс-службе Лиги студентов РТ, в 18 номинациях было подано более 300 электронных заявок. Победителем конкурса в номинации "Гран-при" стал студент КФУ Бобохонов Камолиддин Нуриддин угли. Он приехал в Казань из Ташкента.

Молодой человек учится в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, является Председателем профбюро Института. В конце 2019 года он стал "Студентом года" в КФУ, а осенью являлся кандидатом в члены Молодежного парламента РТ.

Добавим, что победитель конкурса получает 50 тысяч и возможность пройти обучение в любом университете мира.