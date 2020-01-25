Трансгендерные супруги из Казани: «Нам нравится наша разница в возрасте»

Трансгендерная пара из Казани рассказала о том, влияет ли их десятилетняя разница в возрасте на отношения. Этот вопрос им задают чаще всего, рассказал Виктор в новом видео на Youtube-канале супругов.

«Бытует мнение что человек, который старше диктует свои правила в паре. … Разница в возрасте – так ли это страшно? На самом деле нет. Мне непонятно, почему люди уделяют этому столько внимания, ведь суть заключается не в том, сколько нам лет, а в том какие чувства мы испытываем друг к другу. Возраст – это не проблема. Проблема может быть только в том, если люди не сходятся характерами. … Нам нравится наша разница в возрасте. Мне 20 лет, но я не выгляжу на 20, моей жене 30, но она не выглядит на тридцать. Возраст – это не про нас».

Виктор отметил, что людям просто интересно, «кто в доме мужик и кто главный в семье». Он также затронул тему финансов, рассказав, что Эрика занимается наращиванием волос, является стилистом и преподавателем, а сам он занимается графическим дизайном. Финансовых конфликтов в семье не возникает.

«По сути меня должна подавлять и задевать эта ситуация по поводу денег. Наверное, это было бы логично и правильно, но нет, я бы мог так думать, если бы я совершенно ничего не делал. Я стараюсь развиваться, у меня это получается, у нее тоже», - отметил Виктор.