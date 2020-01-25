Двухлетний путешественник из Казани вошел в Книгу рекордов России

Двухлетний путешественник Радомир Казанбаев из Казани вошел в Книгу рекордов России, посетив вместе с родителями 11 стран за один месяц.

Семейная пара уже ездила в кругосветное путешествие, в этот раз впервые взяли с собой и маленького сынишку. Мама Радомира Лиана говорит, что все путешествия они продумывают так, чтобы малышу было комфортно и чтобы у него был полноценный сон.

Заявку в Книгу рекордов России Казанбаевы подали самостоятельно. Комиссия рассмотрела заявку и сделала Радомира рекордсменом, сообщает «Мир24». Теперь Казанбаевы планируют продолжить путешествия, чтобы в будущем попасть в Книгу рекордов Европы и Гиннесса.