Минниханов представил нового главу Минстроя Татарстана

Сегодня, 25 января, президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства представил нового главу регионального министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Им назначен 58-летний Фарит Ханифов, до этого руководивший филиалом «Главгосэкспертизы России» в Татарстане. Прежний министр Ирек Файзуллин стал первым заместителем министра строительства и ЖКХ России.

«У вас огромный опыт, вы - специалист высокого уровня, - сказал Рустам Минниханов. - Мы благодарим вас за работу в Татарстане. Надеюсь, что вы многое сделаете для всей нашей страны. Мы желаем вам уверенной работы», - обратился Рустам Минниханов к Иреку Файзуллину. Ему также вручили орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Справка:

Фарит Ханифов родился в 1961 году в Челнах, окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «сельскохозяйственное строительство». Работать начинал прорабом в Тукаевской межколхозной передвижной механизированной колонне объединения «Татколхозстрой».С 2011 по 2015 годы занимал пост первого заместителя министра строительства и архитектуры РТ, с 2015 по 2017 годы был помощником президента республики, с февраля 2017 по сегодняшний день руководил казанским филиалом «Главгосэкспертизы».