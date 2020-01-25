Лыжницы в откровенных купальниках устроили эротическую фотосессию на льду Казанки

В сеть попали кадры с новой съемки фотографа Виктории Баевой, известной как «Мадам Брошкина». На заснеженном льду Казанки позировали три лыжницы в откровенных купальниках. В этот день в городе было семь градусов мороза. В соцсетях девушек назвали отчаянными.

Комментаторы разделились на два лагеря, часть осуждает такие съемки на морозе, а часть с удовольствием любуются кадрами и поддерживают моделей.

«Вместо того, чтоб одеть нормальный лыжный костюм и пробежать по лесу на лыжах, надо было оголиться и фоткаться... Что в этом прикольного?» - возмущаются некоторые горожане.

«Молодцы радуют мужской глаз». «Девочки конечно красивые спортивные, но здоровье беречь нужно смолоду»