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Фото pixabay.com

«Мне лучше знать, когда ты потеряла невинность»: история о том, как мы расстались с подругой

Cегодня, 12:30 130 0 Автор: prokazan.ru
Случай из жизни и мнение психолога

Вы никогда не задумывались, почему заканчивается дружба? Вас когда-нибудь бросал друг? Или, быть может, вы сами решали прекратить дружеские отношения?

Почему люди перестают общаться? Из-за переезда в другой город или потому, что со временем люди меняются, и былая дружба теряет свой фундамент - общие темы для разговоров. Иногда люди перестают дружить, потому что сталкиваются с предательством со стороны друга. Например, нередки случаи, когда лучшая подруга "отбивает" у своей подруги парня. Иногда это случается потому, что друг использует своего близкого товарища, как "унитаз" для своих эмоциональных переживаний.

Когда от тебя уходит лучший друг, это сродни расставанию с любимым человеком. У лучших друзей море общих воспоминаний, о которых не хочется забывать, и куча секретов. Лучшая подруга знает о вас все: кто ваша первая любовь, какой цвет вам нравится, как вы облажались на Дне рождения общего друга, какая кличка была у вас в детстве, какие у вас дурные привычки, во сколько вы ложитесь спать и под какой сериал переживаете расставание с парнем. В конце концов, у лучшей подруги есть ваши неудачные фотографии.

Задумайтесь, а не прав ли был Артур Шопенгауэр в своем утверждении "Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг"?

Три года назад мы расстались с близкой подругой. Она написала в WhatsApp, что не хочет со мной больше общаться, а потом вдогонку отправила несколько сумбурных голосовых сообщений. Я не могла отправлять ей в тот момент аудиосообщения, печатать на телефоне долго и неудобно, так что до конца выяснить причину такой резкой перемены в ее ко мне отношении мне не удалось.

Я еле успевала парировать выпады в свою сторону. Мол, какая я ужасная подруга.

Потому что туроператор, которого я ей посоветовала, выбрал для нее ужасно скучный тур, и отдых на море ее разочаровал. Воистину благими намерениями вымощена дорога в ад...

Потому что в какой-то момент, когда ей нужно было где-то переночевать, она ночевала у другой подруги. Хотя ко мне она с такими просьбами не обращалась. Я почему-то должна обладать экстрасенсорными способностями и сама понимать, когда от меня требуется помощь.

Или вот еще такое: я слишком мало о себе рассказываю. Или вовсе вру, ей-то виднее, как и что в моей жизни происходило. Дошло до такого абсурда, что я просто пришла в ярость и уже сама решила, что мне такой друг не нужен.

Она начала говорить, что ей лучше известно, с кем и когда я потеряла невинность. Вот это поворот. Отметим тот факт, что я не пью и не принимаю препараты, изменяющие сознание, и помню абсолютно все важные эпизоды своей жизни, начиная, пожалуй, с шестилетнего возраста.

Как водится, своих ошибок она не замечала. В тот день наша дружба закончилась.

Как же сделать так, чтобы друзья не испарились из наших жизней, как летняя роса?

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с психологом Ольгой Крутовских и узнал секрет дружбы длиною в жизнь. 

Психолог рассказала, на чем держится дружба и чем она отличается у мужчин и женщин:

"Одна из важнейших потребностей человека — безопасность. Именно дружба позволяет реализовывать эту потребность.

Основа здоровых дружеских отношений — это доверие, симпатия, привязанность, общие интересы, взаимоуважение, взаимопомощь.

Женская и мужская дружба отличается. Хорошая женская дружба основана на эмоциональной составляющей, и в ней важно, прежде всего, общение, обсуждение разных вещей. Настоящая женская дружба проверяется успехом. Если подруга не завидует твоему успеху, а радуется, то тогда можно сказать, что это настоящая подруга.

У мужчин в отношениях немножко по-другому. Там основной характеристикой являются поступки, действия. В мужской дружбе меньше эмоций, больше взаимопомощи, поддержки. Мужчины тщательно скрывают свои эмоциональные переживания".

Эксперт заявила, что настоящая дружба сохраняется на всю жизнь:

"Дружба проверяется временем. Люди могут меняться со временем. Если фундаментальные, базовые элементы, на которых строится дружба некрепкие, то иногда может происходить расставание, потеря дружеских отношений. Если нет доверия, привязанности, пропали общие интересы, произошло предательство. Или за отношения дружбы принимаются другие отношения, например, взаимозависимость. Тогда нет смысла сохранять дружбу во что бы то ни стало.

Важно понимать, человек, с которым ты дружишь, отвечает ли он тебе теми же самыми моментами базовыми или нет. Настоящий друг не будет манипулировать какими-то вещами. Если дружба основана на крепком фундаменте, то она сохраняется на всю жизнь. Если нет этого фундамента, значит дружба строилась на иллюзорных ценностях. Нет смысла поддерживать такие дружеские отношения". 

Читатели ProKazan.ru, расскажите нам свои истории о дружбе.

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Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
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«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев