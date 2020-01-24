В РТ пьяный мужчина ударил жену молотком и пытался покончить с собой

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который ударил по голове молотком собственную жену.

Как сообщают в Следкоме РТ, 15 января 2020 года подозреваемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поругался с 68-летней супругой. Мужчина взял молоток и ударил женщину по голове. Потерпевшая оттолкнула злоумышленника и убежала к соседям, которые отвезли ее в больницу.

В это же время подозреваемый пытался покончить с собой. В настоящее время он также госпитализирован. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.