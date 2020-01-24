Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского Федерального Университета

Исследовательский проект Билайн.Аналитика в преддверии Дня студента, который традиционно празднуется 25 января, проанализировал, как студенты в крупнейших российских вузах пользуются мобильным интернетом.

Согласно исследованию, в среднем учащийся крупнейшего российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. Молодые и активные пользователи интернета являются одними из драйверов роста потребления дата-трафика. Для сравнения -по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-трафика на одного абонента Билайн в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 50% и составил 5 759 Мб.

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно). Еще 21% трафика студентов относится к популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube.

Некоторые студенты в вузах любят слушать музыку и подкасты: на музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3% трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3% общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и «Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1% дата-трафика).

Студенты и студентки

Если рассматривать дата потребление студентов Казанского (Приволжского) Федерального Университета, то можно увидеть, что привычки учащихся мужского и женского пола различаются. Студентки используют на 22% больше трафика, чем студенты мужского пола, свидетельствуют данные Билайн.Аналитика. Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится 42% потребляемого студентками дата-трафика). У студентов мужского пола Instagram занимает лишь третье место по доле потребляемого трафика (24%).

Лидером у студентов мужского пола является соцсеть «ВКонтакте» (на нее приходится 33% их трафика), второе место с небольшим отставанием занимают видеохостинги (32% трафика). Студентки тоже любят сидеть во «ВКонтакте» - по данным исследования на эту соцсеть приходится 35% их трафика. А вот YouTube и RuTube студентки используют реже своих ровесников мужского пола (эта категория занимает 14% дата-трафика студенток в вузах).

Согласно данным Билайн.Аналитика, студенты немного чаще слушают музыку в интернете (на эту категорию приходится 2% дата-трафика, в то время как у студенток только 1,7%). Также учащиеся вузов мужского пола больше играют в игры – эта категория занимает 3,5% их дата-трафика (у студенток только 2%). Также учащиеся мужского пола чаще используют «Одноклассники» и Facebook.

С учетом потребностей абонентов Билайн реализует самую масштабную в истории программу модернизации и развития сети в Республике Татарстан. Сегодня в Казани и еще 38 населенных пунктах региона увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие сети и значительно выросли показатели стабильности передачи данных.

В рамках исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей России от Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в России, результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.