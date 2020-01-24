В РТ солдат-контрактник и его знакомый угнали у жителя автомобиль

Бывшего военнослужащего по контракту войсковой части 12128 ефрейтора Делюса Насибуллина и гражданина Лениза Калимуллина обвиняют в угоне автомобиля у жителя РТ.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации окончено предварительное следствие по уголовному делу. В процессе было установлено, что 9 октября 2019 года около 1 часа 45 минут вблизи дома 62/08 новой части Набережных Челнов ефрейтор Насибуллин Д.Г. и гражданин Калимуллин Л.Л., действуя группой лиц по предварительному сговору, неправомерно завладели автомобилем марки «ВАЗ-21101», принадлежащим местному жителю. Они завели машину и уехали на ней в деревню Димитарлау Сармановского района.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.