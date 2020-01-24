В Казани пожилой мужчина несколько месяцев насиловал девочку, а органы опеки бездействовали

52-летний Рафаиль Музаффарова признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году супруга Музаффарова стала опекуном своей внучки 2010 года рождения, после чего девочка стала проживать с пожилой парой. В феврале 2018 года женщина умерла, а ребенок остался жить со злоумышленником.

В течении нескольких месяцев, пока девочку снова не отдали под опеку, виновный, будучи пяным, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Вину мужчина признал полностью. Суд приговорил Музаффарова к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, в производстве следователя находится уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя начальника отдела по опеке и попечительству Администрации Советского района, ее подозревают в превышении должностных полномочий. Она, как рассказали в Следкоме РТ, знала, что девочка проживает в квартире с пожилым мужчиной, не являющимся ее опекуном. При этом злоумышленница не предприняла никаких мер по установлению опеки над несовершеннолетней. Новые опекуны были назначены лишь в августе 2018 года. В ближайшее время злоумышленнице предъявлено окончательное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.