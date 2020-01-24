Активисты Штаба Навального устраивают одиночные пикеты под окнами у Метшина

Активисты Штаба Навального в Казани организовали одиночные пикеты под окнами городской мэрии. Об этом они пишут в своих аккаунтах в социальных сетях. В этот раз поводом стало расследование, проведенное организацией. В нем утверждается, что у мэра Казани нашли недвижимость, которую, судя по декларациям, он якобы не мог приобрести законным путем.

Ранее сообщалось, что активисты направили по этому поводу обращения в Казгордуму и прокуратуру. а также планировали отправить просьбу проверить доходы и расходы казанского мэра в ООН.