Активисты Штаба Навального устраивают одиночные пикеты под окнами у Метшина

Активисты Штаба Навального в Казани организовали одиночные пикеты под окнами городской мэрии. Об этом они пишут в своих аккаунтах в социальных сетях. В этот раз поводом стало расследование, проведенное организацией. В нем утверждается, что у мэра Казани нашли недвижимость, которую, судя по декларациям, он якобы не мог приобрести законным путем.
Ранее сообщалось, что активисты направили по этому поводу обращения в Казгордуму и прокуратуру. а также планировали отправить просьбу проверить доходы и расходы казанского мэра в ООН.
комментарии
Просто все давно знают весь народ знает что метшин вор и шаймиев вор
и минеханов вор и никто их не уважает.
боятся да вякнешь посадят подбросят пакетик и посадят.
все знают что чинуши воруют все особенно в казани и это залог их долгой и мучительной смерти
Просто все давно знают весь народ знает что метшин вор и шаймиев вор
и минеханов вор и никто их не уважает.
боятся да вякнешь посадят подбросят пакетик и посадят.
все знают что чинуши воруют все особенно в казани и это залог их долгой и мучительной смерти