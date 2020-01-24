Казанские студенты отдают за аренду квартиры половину зарплаты

Аналитики Авито подсчитали, сколько студенты из разных городов России тратят на аренду жилья. Согласно данным сервиса, средний ежемесячный доход студентов в Казани составляет 30 тысяч рублей, при этом снять квартиру стоит порядка 15 тысяч рублей.

Самым дорогим по аренде для студентов стала Москва: при среднем заработке в 45 тысяч за квартиру они отдают примерно 78% дохода. В Санкт-Петербурге на съем жилья у студентов уходит 56% при зарплате в 45 тысяч, также почти половину дохода за квартиру отдают студенты в Тюмени и Иркутске.

Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.