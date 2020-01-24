Сначала порезал, потом душил: в РТ мужчина пытался убить сестру своей любовницы

В Чистопольском районе Татарстана передано в суд дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

По версии следствия, 24 августа прошлого года мужчина приехал в гости к своей любовнице в село Подлесная Шентала в Алексеевском районе. Женщина уехала в Казань, оставив сожителя с 16-летней сестрой и маленькой дочкой. Когда все легли спать, подозреваемый решил убить сестру своей любовницы. Он схватил нож и напал на спавшую девушку, нанес множество удар, а после начал душить подушкой и руками.

Девушка проснулась и начала бороться с нападавшим, ей удалось выхватить у него нож и ранить его в руку. Потерпевшая позвонила родным, те вызвали в полицию. Подозреваемого задержали.

Свою вину мужчина признает полностью, говорит, что идея убить сестру подруги пришла к нему внезапно.