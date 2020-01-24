«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и пошутил над курьезной шайбой, пропущенной соперником

Накануне, 23 января, «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби». Игра прошла в Казани и закончилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2.

Счет открыла уфимская команда в начале второго периода, вскоре казанцы сравняли счет и вышли вперед – по голу забили Станислав Галиев и Альберт Яруллин. Уфимцы забили свою вторую шайбу в конце второго периода, третий период и овертайм прошли без голов. В серии буллитов победную шайбу забросил Джастин Азеведу.

Ярким моментом игры стал курьезный буллит, реализованный форвардом казанской команды Станиславом Галиевым. После броска шайба взлетела вверх, вратарь уфимцев Юха Метсола победно вскинул руки вверх, но шайба залетела в ворота.

«Никогда не радуйтесь раньше времени», - так «Ак Барс» прокомментировал момент в аккаунте в Twitter.

Никогда не радуйтесь раньше времени pic.twitter.com/SsMA5r3KoP — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 23, 2020

«Хорошая, интересная игра – она держала в напряжении до буллитов. Я в раздевалке сказал, что надо в жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах, быть честными с командой, с собой и с болельщиками. Никогда не знаешь, когда что-то получишь обратно», - прокомментировал матч главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.