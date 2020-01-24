Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

18:02, 23.01.2020
Перепутали: в одном из моргов Казани родственникам вместо тела мужчины выдали женщину
08:46, сегодня
За жизнь борются врачи: двух женщин без сознания спасли на пожаре в Казани
08:26, сегодня
В Челнах Toyota Camry сбила пенсионерку
08:08, сегодня
Сначала порезал, потом душил: в РТ мужчина пытался убить сестру своей любовницы
07:58, сегодня
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и пошутил над курьезной шайбой, пропущенной соперником
19:20, 23.01.2020
Житель РТ три месяца избивал супругу за то, что она не хотела идти за спиртным
18:39, 23.01.2020
В школьных столовых Татарстана из меню убрали блюда, нелюбимые детьми
18:17, 23.01.2020
В Казани задержали двух членов организации «Свидетели Иеговы», признанной в России экстремистской
17:23, 23.01.2020
В Казани мужчина, находившийся в федеральном розыске, попался на краже куртки
16:55, 23.01.2020
Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга на технологии BIG DATA
15:44, 23.01.2020
В Казани подземный переход на площади Тукая очистят от незаконных киосков
15:00, 23.01.2020
Определена концепция нового оформления аэропорта «Казань»
14:39, 23.01.2020
В ФСБ вычислили сайт, с которого рассылали угрозы о минировании в российских городах
14:14, 23.01.2020
Депрессии и плохие дороги: ученые из Казани объяснили, чем может грозить «еврозима»
13:53, 23.01.2020
Пассажирка из Уфы устроила пьяный дебош в самолете. Ее пришлось связать скотчем
13:31, 23.01.2020
В Челнах женщина обнаружила в ванной мертвого мужа
13:18, 23.01.2020
У челнинки забрали ребенка-подкидыша, которого она воспитывала три года
12:58, 23.01.2020
Штаб Навального просит ООН и прокуратуру проверить расходы и доходы Ильсура Метшина
12:14, 23.01.2020
Роспотребнадзор изъял 50 кг снюса во время проверок по РТ
12:10, 23.01.2020
В Казани водителя, который отказался снять тонировку, отправили под арест
11:50, 23.01.2020
Казанцы смогут услышать лекцию от пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле
11:24, 23.01.2020
В Татарстане задержали мужчину, перевозившего более 4 килограмм наркотиков
11:21, 23.01.2020
В РТ бывшие сотрудники управления по делам молодежи присвоили более 3 млн рублей
11:20, 23.01.2020
За пьяную драку зеленодолец отправится в колонию на 12 лет
10:59, 23.01.2020
Чипы для рыбок: Правительство России одобрило законопроект о маркировке домашних животных
10:52, 23.01.2020
В РТ в результате аварии такси и легковушки пострадала женщина
10:28, 23.01.2020
Под Челнами из колодца вытащили тело мужчины
10:23, 23.01.2020
В Татарстане при строительстве дорог будут использовать дробленый бетон
09:55, 23.01.2020
В Челнах экологи нашли несанкционированную свалку грязного снега
09:46, 23.01.2020
Разборки у скамейки: в Челнах мужчина избил парня до потери сознания и ограбил
09:36, 23.01.2020
Дело закрыто: в Челнах мать простила сына, напавшего на нее с молотком
09:17, 23.01.2020
Избитый челнинкой мужчина скончался, захлебнувшись кровью
09:12, 23.01.2020
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
09:08, 23.01.2020
Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя России
09:07, 23.01.2020
ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах по итогам 2019 года
09:05, 23.01.2020
В России хотят запретить посуточную аренду квартир: кого коснутся ограничения
08:55, 23.01.2020
В Казани откроют памятник на могиле экипажа бомбардировщика, погибшего в годы ВОВ
08:55, 23.01.2020
Вадим Ложкин назначен директором филиала «Открытие Брокер» в Казани
08:20, 23.01.2020
В аэропортах Татарстана усилили контроль из-за вспышки нового вируса в Китае
07:46, 23.01.2020
Стали известны подробности смертельного ДТП под Казанью
20:07, 22.01.2020
В России госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирус
19:29, 22.01.2020
В Казани при пожаре на предприятии погиб электрик
18:12, 22.01.2020
Ветераны ВОВ смогут бесплатно и безлимитно ездить на российских поездах
17:41, 22.01.2020
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
17:26, 22.01.2020
В Казани на автобусной остановке умер мужчина
16:55, 22.01.2020
В РТ пассажирский автобус вылетел в кювет
16:32, 22.01.2020
В Казани суд начал рассматривать коллективный иск жителей против строительства мечети около школы
16:12, 22.01.2020
В Челнах мужчина развратил 10-летнюю школьницу
15:48, 22.01.2020
Управляющая компания заплатит челнинцу за упавшую на машину ветку
15:40, 22.01.2020
Свиной грипп ударил по Казани: врач рассказал о путях распространения и последствиях опасного вируса
14:48, 22.01.2020
Власти Челнов ответили жильцам дома, вывесившим плакаты
14:36, 22.01.2020
Госсовет Татарстана может сменить название
14:20, 22.01.2020
В Татарстане семье погибшего в аварии имама собирают финансовую помощь
13:35, 22.01.2020
В Альметьевске водитель сбил пешехода, перебегающего дорогу
13:17, 22.01.2020
В Нижнекамске арестовали женщину, дважды ограбившую гипермаркет
13:03, 22.01.2020
На трассе РТ водитель насмерть сбил мужчину, вышедшего спросить дорогу
12:55, 22.01.2020
За красотой и молодостью в клинику «Ханбике»
12:29, 22.01.2020
Под Казанью столкнулись две легковушки. Есть погибшие
12:00, 22.01.2020
Уроженец Казани назначен замруководителя аппарата правительства РФ
11:46, 22.01.2020
В Казани за утро два трамвая столкнулись, еще один - загорелся
11:05, 22.01.2020
Казанский зоопарк «Река Замбези» будет работать на три часа меньше
11:00, 22.01.2020
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию
10:45, 22.01.2020
«Вас не засунут в машину и не сдадут мафии, но могут убедить»: как в Казани становятся рабами
10:43, 22.01.2020
В Казани за четверть миллиарда продают гостиницу на Баумана
10:22, 22.01.2020
Казанский «Рубин» под руководством Слуцкого выиграл первый матч
10:01, 22.01.2020
В Казани три девушки отравились угарным газом
09:47, 22.01.2020
В Татарстане у пчел появятся паспорта
09:15, 22.01.2020
В Челнах продают билеты на липовый концерт певицы Славы
09:04, 22.01.2020
В КИП «Мастер» в Челнах умер рабочий
09:03, 22.01.2020
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
08:57, 22.01.2020
В Казани двое парней избили пожилых инвалидов
08:56, 22.01.2020
В Челнах «Калина» на встречке влетела в минивэн, оба водители госпитализированы
08:50, 22.01.2020
В Челнах сбили восьмилетнего мальчика
08:44, 22.01.2020
В Казани парень разбил стекло в автобусе, опубликовано видео
16:12, 21.01.2020
В пермском хостеле заживо «сварились» пять человек
15:15, 21.01.2020
В Альметьевске неизвестный мужчина избил и ограбил женщину
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и пошутил над курьезной шайбой, пропущенной соперником

Cегодня, 07:58 204 1 Автор: prokazan.ru

Накануне, 23 января, «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби». Игра прошла в Казани и закончилась победой хозяев по буллитам со счетом 3:2.

Счет открыла уфимская команда в начале второго периода, вскоре казанцы сравняли счет и вышли вперед – по голу забили Станислав Галиев и Альберт Яруллин. Уфимцы забили свою вторую шайбу в конце второго периода, третий период и овертайм прошли без голов. В серии буллитов победную шайбу забросил Джастин Азеведу.

Ярким моментом игры стал курьезный буллит, реализованный форвардом казанской команды Станиславом Галиевым. После броска шайба взлетела вверх, вратарь уфимцев Юха Метсола победно вскинул руки вверх, но шайба залетела в ворота.

«Никогда не радуйтесь раньше времени», - так «Ак Барс» прокомментировал момент в аккаунте в  Twitter.

 

«Хорошая, интересная игра – она держала в напряжении до буллитов. Я в раздевалке сказал, что надо в жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах, быть честными с командой, с собой и с болельщиками. Никогда не знаешь, когда что-то получишь обратно», - прокомментировал матч главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

 

комментарии

Русский обыватель
0
24 января 2020
08:20
Ищу мужчину с большими амбициями

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем