Штаб Навального просит ООН и прокуратуру проверить расходы и доходы Ильсура Метшина

Активисты Штаба Навального изучили недвижимость, принадлежащую, по их данным, мэру Казани и его родным. На основании деклараций в организации сделали вывод: у Метшина и его супруги не может быть денег на покупку нескольких участков, домов и квартир, а значит, утверждает источник, средства добыты коррупционным путем.

"мы отнесли заявление о возможном нарушении антикоррупционного законодательства в казгордуму и отправили такое же заявление в прокуратуру. Мы напишем письмо в Организацию Объединенных Наций, где Метшин с недавних пор возглавляет ассоциацию мэров при городах ООН и попросим проверить расходы и доходы казанского мэра." - пишут в Штабе и добавляют, что ждут комментариев от героя материала.