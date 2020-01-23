В Казани мужчина, находившийся в федеральном розыске, попался на краже куртки

В Казани сотрудники Росгвардии по РТ задержали находившегося в федеральном розыске жителя Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 22 января около 16 часов патруль УВО получил сообщение о срабатывании сигнализации в магазине на улице Межлаука. На месте происшествия администратор

торгового заведения пояснила, что один из посетителей попытался украсть из магазина куртку: он взял ее из отдела верхней одежды, спрятал в рюкзак и хотел выйти из помещения, однако неоплаченная покупка была замечена "антикражным" оборудованием на выходе из зала.

Правоохранители задержали мужчину для установления личности. В результате проверки его документов по оперативной базе данных выяснилось, что ранее судимый 46-летний гражданин с 20 декабря 2019 года разыскивается ГУ МВД России по Нижегородской области за совершение кражи. Объявленного в федеральный розыск гражданина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.