В Татарстане при строительстве дорог будут использовать дробленый бетон

При строительстве дорог в Татарстане начнут применять материалы из дробленого бетона. Об этом сообщают в Миндортрансе республики.

В ведомстве рассмотрели результаты научно-исследовательской работы по разработке конструкций дорожных одежд автомобильных дорог с применением материалов из дробленого бетона, выполненных КГАСУ в 2019 году. Уточняется, что речь идет о дорогах с низкой интенсивностью движения, новшества внедрят на 35 объектах.

Дробленый бетон получают методом дробления и просеивания бетонных глыб, материал не содержит примесей, таких, как металл или земля. Одним из преимуществ материала является морозоустойчивость и низкая стоимость, уверяют производители.

Отметим, что в 2020 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", планируется отремонтировать 114 км региональных дорог. Всего на реализацию нацпроекта в республике в этом году потратят 5,3 миллиарда рублей.