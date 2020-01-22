Госсовет Татарстана может сменить название

Спикер парламента Фарид Мухаметшин на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, членом которой является, обратил внимание на тот факт, что в связи с конституционной реформой Госсовет РТ может лишиться названия.

Как сообщает пресс-служба Госсовета республики, если законодатели закрепят статус Государственного совета России как федерального органа власти, то это словосочетание нельзя будет использовать в наименовании законодательных собраний в регионах. Фарид Мухаметшин отметил, что законодательные органы власти шести субъектов страны именуются Государственным Советом, и высказался о необходимости рассмотрения данного вопроса.

Следующее заседание рабочей группы пройдет в четверг, 23 января.