«Вас не засунут в машину и не сдадут мафии, но могут убедить»: как в Казани становятся рабами

Я поговорила с казанской активисткой Тасией Альбариньо о том, существует ли рабство в 21 веке, как обстоят дела с этой проблемой в Татарстане и Казани, и кто подвержен вовлечению больше всего. Далее с ее слов:

Тасия Альбариньо

Видов рабства много. Но в России наиболее распространено три: трудовое, сексуальное и принуждение к попрошайничеству.

И если под термином «сексуальная эксплуатация» все могут угадать проституцию, а термин «принуждение к попрошайничеству» говорит сам за себя, то "трудовое рабство" хотелось бы немного пояснить – человека могут завербовать и с помощью шантажа принудить к работе. Возможно даже отберут паспорт и уж точно не будут платить соразмерную труду заработную плату.

Рабство в Татарстане и группы риска

В Татарстане распространены те же виды рабства, что и во всей России. Но в Казани риск попасть в рабство в разы больше, чем в других городах республики. Чем больше город – тем больше вероятность вовлечения и вербовки в рабство.

Но у кого риск попасться больше?

Первая группа риска - молодежь, которая переезжает в Казань из более маленьких городов. Особенно из деревень, где распространена финансовая неграмотность – они приезжают в город, хотят найти работу, но при этом не имеют понимания, какова средняя зарплата в городе.

Еще одна группы риска – мигранты. Они, не зная языка, приезжают, и соглашаются на работу по любому объявлению. И если по объявлению они попадают в рабство, их начинают шантажировать вымышленной долговой кабалой, мол ты мне должен, потому что я тебя кормлю и даю, где жить. А на деле: еда – помои, а дом едва отличается от конуры.

И самая большая группа риска – дети из детских домов. Их никто не ищет, и злоумышленники этим пользуются. Детям из детских домой не нужны праздники – все эти бесконечные посещения политиков, звезд и активистов. Им нужны те, кто расскажет, как жить в мире, с которым они так мало знакомы. Пока они в детском доме – каждый день по расписанию: то праздники, то экскурсии. Но вот они выходят оттуда, и больше никому не нужны. А как жить? Им непонятно.

Статистика говорит, что кажда​я третья девочка из детдома в течение года после выпуска попадает в проституцию.

И если вы не попадаете под описание ни одной из групп риска, то не стоит наивно предполагать, что вы защищены на сто процентов. Да, вас не засунут в машину незнакомцы и не сдадут цыганской мафии. Но вас могут убедить, причем сделают это весьма красиво. Вербовщики предлагают хороший заработок, туризм, и готовы брать даже без опыта работы, один из самых распространенных способов – модельные агентства. На такие объявления стоит обратить особенное внимание.

Недавно появился еще один способ – женщин приглашают на тренинги по пикапу, где обучают общаться с мужчинами и обольщать их. После теоретической части следует практическая. И вот девушка, воодушевленная речами тренера, идет в бар. А там ее уже поджидает подсадной мужчина. Она с ним знакомится, едет к нему домой, а он насилует ее на камеру. Следующий шаг – шантаж, мол либо ты мне отрабатываешь, либо эта запись идет ко всем твоим друзьям и родственникам. Таким образом девушка попадает в проституцию.

Мужская проституция – не более 1% от общего процента проституток, и, как правило, клиентами становятся мужчины.

Придя по объявлению на должность оператора колл-центра вы можете наткнуться на предложение стать web-cam моделью, а в Инстаграме вам могут рассказать, как вы прекрасно выглядите и что вам прямая дорога в красивую модельную жизнь. Но оба предложения с большой долей вероятности могут быть опасными. Соглашаться на подобное – брать на себя риск.

Примерно такими же путями людей заманивают в попрошайничество. И при этом многие думают: «А почему попрошайки не могут просто взять и уйти? Они же стоят на улице, физически их никто не держит». На самом деле за ними следят надзиратели или надзирательницы. И помимо слежки предостаточно факторов, которые влияют на выбор человека ничего не предпринимать. Один из факторов – непонимание, что они находятся в рабстве. Они не могут идентифицировать свое положение и осознать, что стоит обратиться за помощью и выбраться из этой неприятной ситуации.

Чтобы удержать рабов, их часто подсаживают на наркотики и делают так, чтобы родственники и знакомые их не искали. Как? Все просто – им разрешают звонить, но под контролем.

Совет: Если вы едете в другую страну, придумайте кодовую фразу, по которой вы сможете дать понять, что пора бить тревогу.