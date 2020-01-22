В Казани за четверть миллиарда продают гостиницу на Баумана

В Казани продают гостиницу, которая находится в здании, имеющем статус "объект культурного наследия". Она расположена по адресу Баумана, 27. Объявление о продаже опубликовано на Авито.

Продавец указывает, что в здании 5 этажей, имеется подвал, всего гостиница включает 73 номера, в том числе категорий De Luxe– 31 номер и 2 номера категории 1 BDRM De Luxe. Также в здании есть ресторан, бар, конференц-зал, фитнес. Сейчас здание находится в состоянии реконструкции, которая завершится в 3-м квартале 2020 года. За гостиницу в ее нынешнем виде автор объявления просит 250 миллионов рублей.

Напомним, что здание было построено в 1853 году, оно было двухэтажным и принадлежало купцу Маркову. В 1915 году надстроили еще два этажа по проекту Фердинанда Амлонга. Дом принадлежал Петербургскому Столичному ломбарду. После революции в здании был исполком, затем – администрация района.