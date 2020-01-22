В Татарстане у пчел появятся паспорта

В феврале 2019 года все пасеки Татарстана получат паспорта. Как сообщает Минсельхозпрод РТ, в документе будет указано местоположение пасеки, количество семей и информация о владельце, обработках и лечебных мероприятиях. Каждой пасеке присвоят индивидуальный номер.

Процесс связан с массовой гибелью пчел из-за химической обработки полей, которая затронула всю страну прошлым летом. В дальнейшем с помощью информационной системы можно будет увидеть все существующие в республике пасеки и оперативно информировать пчеловодов об обработке полей инсектицидами.

Отметим, что на сегодняшний день нет ни одного региона России, сумевшего полностью охватить всех пчеловодов такой процедурой. Владельцам пасек в Минсельхозпроде рекомендуют обращаться в Районное государственное ветеринарное объединение своего района.