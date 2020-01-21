В МВД РТ рассказали подробности аварии в Казани с четырьмя пострадавшими

Накануне, 20 января, в Казани столкнулись легковой и грузовой автомобили, травмированы четверо.

Как сообщили в МВД РТ, в 19:20 напротив дома № 33 по Химической водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовым автомобилем «Даф» с прицепом под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП водитель три пассажира автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести:

- 32-летняя девушка – ушиб головного мозга,

- 2-летний мальчик – закрытую травму живота,

- 9-летний мальчик – сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины мягких тканей лобной области и лица.

В момент ДТП юные пассажиры находились в детских удерживающих устройствах, отмечают в ведомстве.