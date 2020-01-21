Следком проводит проверку по факту смерти пассажира самолета, который экстренно сел в Казани

Приволжское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту смерти пассажира самолета, который экстренно сел в Казани.

Как сообщили в ведомстве, самолет авиакомпании Аэрофлот, рейс VQ-BPI Москва – Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за критического состояния здоровья у пассажира, 1961 г.р., жителя Московской области. После посадки самолета при осмотре бригадой скорой медицинской помощи у мужчины была констатирована смерть.

Приволжским следственным управлением на ­транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка, выполняется комплекс меропри­ятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия работала следствен­но-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза.

По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.