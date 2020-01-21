Следком проводит проверку по факту смерти пассажира самолета, который экстренно сел в Казани

Приволжское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту смерти пассажира самолета, который экстренно сел в Казани.
Как сообщили в ведомстве, самолет авиакомпании Аэрофлот, рейс VQ-BPI Москва – Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за критического состояния здоровья у пассажира, 1961 г.р., жителя Московской области. После посадки самолета при осмотре бригадой скорой медицинской помощи у мужчины была констатирована смерть.
Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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