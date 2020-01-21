Из-за запаха гари в казанский садик вызвали спасателей

Сегодня, 21 января, в 09:42 в МЧС РТ поступило сообщение о запахе гари в частном детском садике по ул. Айдарова, 6.

Учреждение расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома, из садика самостоятельно эвакуировались 10 детей и 5 человек персонала. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по второму номеру вызова. По прибытию оказалось, что запах вызвало пригорание пищи в соседнем помещении центра раннего развития детей, откуда дым по вентиляции затянуло в частный детский сад.

Помощь спасателей не потребовалась, сообщают в ведомстве, после проверки все вернулись в здание. Напомним, что накануне пожарные РТ выезжали на вызовы еще в два образовательных учреждения: в Лаишевском районе эвакуировали 740 школьников из-за возгорания рюкзака,а в Нижнекамском колледже загорелись книги.