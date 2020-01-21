Инвестиции в основной капитал РТ по оценке составили свыше 640 млрд рублей. Об этом сообщают в Агентстве инвестиционного развития республики. По по этому показателю Татарстан уверенно занимает 5 место в стране.

Несмотря на глобальные тренды по снижению объема иностранных инвестиций, в РТ только за 9 месяцев 2019 года он достиг 1,6 млрд долларов, что позволило республике впервые за последние 5 лет войти в число 10 лучших регионов России по прямым иностранным инвестициям.

10 муниципальных образований продемонстрировали рост частных капиталовложений более чем на 1 млрд рублей относительно 2018 года: это Набережные Челны, Агрызский Новошешминский, Зеленодольский, Сабинский, Лаишевский, Высокогорский, Актанышский, Пестречинский и Тукаевский районы.

Большая часть инвестиций в основной капитал из внебюджетных источников была направлена на развитие обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, добычу полезных ископаемых, производство нефтехимических продуктов, строительство, образование, деятельность в области культуры, спорта, здравоохранения и социальных услуг, профессиональную и научную деятельность, рассказали в ведомстве.