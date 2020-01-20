В Казани загорелись два частных дома. Есть погибший

Сегодня ночью в Советском районе Казани загорелись два частных дома.

Как сообщают в МЧС РТ, около часа ночи в ведомство поступило сообщение о пожаре в поселке Киндери, улица Мичурина, дома №110, 110 Б. К моменту прибытия спасателей происходило горение одноэтажного дощатого жилого дома и частично кровли двухэтажного кирпичного жилого дома, общая площадь пожара составила 35 кв. метров, очаг возгорания находился в спальной комнате.

Открытое горение ликвидировали спустя полчаса; в ходе тушения пожара в дощатом доме недалеко от окна спасатели нашли тело мужчины 1956 г.р. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в ведомстве.