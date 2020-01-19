Появление материнского капитала увеличит спрос на ипотеку у молодых семей в 2020 году

В ежегодном Послании Федеральному собранию 15 января Президент России Владимир Путин предложил давать материнский капитал за первого ребенка (в настоящее время он составляет 466 617 рублей) и увеличить его на 150 тыс рублей при рождении второго ребенка. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей и будет ежегодно индексироваться. Стоит ли банкам ожидать резкого роста спроса на ипотеку с участием материнского капитала? На этот вопрос ответила вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова.

«На данный момент доля ипотечных кредитов по программам с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса, выданных в 2019 году в банке «Открытие» составляет 2,54%. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в прошлом году больше всего кредитов с использованием материнского капитала было оформлено в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде. За 2019 год средний размер первоначального взноса составил порядка 800 тысяч рублей», - отметила Крючкова.

«Появление материнского капитала, скорее всего, приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году и в последующие годы, но надо понимать, что размера капитала в крупных городах, как правило, не хватает для первоначального взноса, и клиентам все равно приходится добавлять собственные средства. Для какой-то части населения это будет возможность частично погасить действующую ипотеку. Для молодых семей на данный момент действует множество различных льготных программ на приобретение жилья, поэтому вряд ли нововведения приведут к падению их популярности - слишком велик выбор. Скорее наоборот – это может стать дополнительным стимулом ля роста спроса. На данный момент 73% кредитов банка, выданных с использованием материнского капитала в 2019 году, было предоставлено на покупку недвижимости на вторичном рынке. С учетом того, что молодые семьи в большинстве случаев приобретают с использованием ипотечного кредита свое первое жилье, существенного влияния на изменение долей не произойдет», - подвела итог вице-президент банка.

ПАО Банк ФК «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.