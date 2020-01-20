Поженившиеся трансгендеры из Казани рассказали об угрозах и травле

Известная пара трансгендеров из Казани Эрика и Виктор, поженившиеся в начале декабря, заявили о травле. Об этом Эрика рассказала на своем YouTube-канале. По ее словам, бывшая подруга угрожает обнародовать компромат на нее. Эрику шантажируют снимками, которые могут ее дискредитировать.

«В связи с угрозами нам пришлось отказаться от одних общих съемок, и мы лишились возможности принести вклад в жизнь трансгендеров и свою», - говорит Эрика.

По ее словам, когда средствам массовой информации не удалось узнать что-то негативное об отношении родителей Эрика и Виктора к выбору их детей и воспользоваться этой информацией, журналисты начали обзванивать друзей. Пара предупредила знакомых, что не стоит «раздувать» никакого негатива. «В нашей жизни нет действительно тяжелых ситуаций, связанных с трансгендерным переходом».

Одна из бывших подруг заявила, что скажет журналистам, что пара поженилась ради пиара. «Черная зависть овладевает этим человеком. ... Этот человек хочет какой-то кусочек известности. ... К этому человеку присоединились еще несколько человек в травле меня».

Эрика говорит, что возможно ей придется обнародовать снимки самостоятельно, не дожидаясь того, как бывшая подруга нанесет ей удар. «Передо мной стоит тяжелая задача - как правильно преподнести и стоит ли».