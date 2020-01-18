В татарстанский приют, где жаловались на домогательства, приехали психолог и детский омбудсмен РТ

После того, как в социальных сетях появились скандальные видеозаписи, на которых девочки из приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе РТ рассказывали о домогательствах трудовика, в воспитательное учреждение с проверкой приехали Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина и психолог.

На своей странице в «Инстаграм» Удачина сообщила, что воспитанниц приюта «Акчарлак», которые рассказали о приставаниях преподавателя, могут перевести в другие учреждения:

«Каждый из них очень переживает о случившемся. Эта ситуация является предметом обсуждения в детской среде. Поэтому в интересах детей, снявшихся в видеоролике, представляется целесообразным перевести их в другие учреждения».

Напомним, что после публикации видео в сети администрация приюта обратилась в следственный комитет и прокуратуру. Оба ведомства начали проверку.

