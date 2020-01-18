Из-за оттепели у храма-памятника на Казанке отменили крещенские купания

Из-за оттепели отменили крещенские купания у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, сообщают на сайте мэрии Казани.

Сотрудники МЧС осмотрели место для иордани на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и пришли к выводу, что структура льда здесь под влиянием плюсовых температур изменилась и стала небезопасной.



В этом году совершить крещенское омовение в Казани можно будет в трех купелях: на озере Верхний Кабан со стороны улицы Давликеевская, 8 (около кафе «Сокол»), на реке Волга у храма Николая Чудотворца по улице Приволжская, 32 в жилом массиве Красная Горка и в часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-я Кадышевская, 12 в жилом массиве Савиново.



В Раифе место для крещенского купания будет доступно 19, 20 и 21 января.