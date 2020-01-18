В парке Урицкого неизвестные портят деревья

В Казани в парке имени Урицкого неизвестные портят деревья, сообщается на сайте ТНВ.

Деревья с ободранными стволами стоят по всему парку в разных местах. По словам местных жителей, стволы деревьев грызут бойцовские собаки.

Кинолог Анастасия Еремина так прокомментировала ситуацию:

"Это может сделать собака, потому что ствол очень тонкий. Хозяину, возможно, лень, либо он решил, что собаке нравится дерево, почему бы не использовать дерево в качестве игрушки?"

Местные жители уже обратились в дирекцию парков. Виновники будут найдены при помощи проверки камер видеонаблюдения, расположенных в парке.