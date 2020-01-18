Пропавший после новогодних каникул, проведенных в Казани, актер нашелся

17 января стало известно, что пропавший актер Федор Щурик был найден живым в Москве. Он рассказал, что в столице его ограбили и избили.
Актера искали больше недели — о пропаже сына в полицию заявила его мать. Как сообщил Щурик ИА «Татар-информ», его обманули в такси, отобрали телефон и избили лица кавказской национальности.
Ранее сообщалось, что молодой человек провел новогодние праздники в Казани и собирался поехать в Москву. Однако родные потеряли с ним связь.
Сейчас мужчина находится в Москве у друзей.
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Цветом белой кожи
Я свободный поэт
Сижу с разбитой рожей
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