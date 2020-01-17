В России зафиксировали первый случай смерти от снюса

В России зафиксирован первый случай смерти от употребления снюса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Также он отметил, что снюс вызывает массу проблем, в том числе, психозы.

Напомним, что собственно снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.

В Татарстане в конце декабря 2019 года приняли закон о продаже подобной продукции без документов, а также несовершеннолетним. В торговых точках проходят рейды, также для жителей республики открыта горячая линия, на которую они могут пожаловаться на магазины, реализующие снюс. Номер для обращений - (843) 272 80 33 (в рабочие дни), в выходные дни (843) 238 98 54.