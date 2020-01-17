Еще два проблемных долгостроя сдали сегодня в Казани. Это дома по ул.Чистопольская, 61д в 68-м квартале и по ул.Фучика ("Царицынский бугор"), сообщают в пресс-службе мэрии города. Оба долгостроя получили разрешение на ввод в эксплуатацию 30 декабря 2019 года.

Дом на пересечении Чистопольской и Амирхана начала строить еще в 2005 году ГК "Свей", с осени 2018 года его достраивала компания "Бриз". Он состоит из двух блоков, всего здесь 311 квартир, а также офисные помещения на 4,4 тысячи квадратных метров. Квартиры были сданы в черновой отделке.

Второй дом - на Фучика - начала возводить ГК "ФОН" в 2012 году, достраивать его также начали в 2018. Дом включает 241 квартиру и 1,4 тысячи квадратных метров офисных площадей.

Напомним, в 2015 году в Казани было выявлено неисполнение обязательств застройщиков перед дольщиками по 30 жилым домам. На сегодняшний день при содействии органов власти Казани и Татарстана завершено строительство 21 объекта, из них 5 домов были введены в 2019 году.